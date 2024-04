Piotr Michalak - nowy burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły. Kim jest?

47-letni Piotr Michalak, dotychczasowy dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury, zdobywając 5415 głosów (53,36%) wygrał wybory na Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły. Druga kandydatka, Joanna Gzyl, zdobyła głosów 4734 (46,64%).

Wrażenia wobec wyniku oczywiście pozytywne. Czy się spodziewałem? Miałem konkretny plan, a lubię plany realizować. Gdybym w to nie wierzył, to nie podjąłbym się tego, ale oczywiście jestem zadowolony z takiego poparcia. Wszystko chciałbym zrobić, oczywiście moją pracą, nie mówię już tutaj o kampanii, która przecież się zakończyła. To właśnie swoją pracą chcę przekonać do siebie wszystkich mieszkańców Szamotuł, bo wiem, że podczas tych wyborów stworzyły się takie mocne, dwie grupy - mówił po ogłoszeniu wyników Piotr Michalak. - Obecny czas taktuję, jako czas konkretnej pracy dla Szamotuł. Będziemy chcieli wspólnie, tą większością, którą mamy i mam nadzieję, że również całą radą, działać na rzecz Miasta i Gminy Szamotuły, czyli robić to, co już wstępnie wypracowaliśmy podczas kampanii wyborczej. Na pewno będę chciał być otwarty na wszystkich radnych, bez względu na to z jakiej grupy pochodzili. Chciałbym korzystać z dobrych pomysłów i uwag radnych oraz szamotulan. Mamy co robić, bo zaniedbań jest sporo.