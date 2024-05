Niezwykła Noc Muzeów w Szamotułach. Sztuka, historia i muzyka

Wystawa powstała pod koniec ubiegłego roku z okazji 66-lecia szamotulskiego muzeum, wprost odwołuje się bowiem zarówno do dziejów Grodu Halszki, jak i do historii samej instytucji. Tworzy ją 66 subiektywnie wybranych eksponatów, spośród ponad 12 tysięcy będących w zbiorach muzeum, z których część do tej pory rzadko prezentowana była szerszej publiczności lub w ogóle, na przykład pierwsze wydanie „Pana Tadeusza”, siedemnastowieczna „Historia naturalna” Jana Jonstona, czy oryginalny katalog mebli z fabryki braci Koerpel - informuje muzeum.