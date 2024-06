Wroniecka Dycha. Jubileuszowa edycja biegu we Wronkach [ZDJĘCIA CZĘŚĆ 5]

Bieg Wroniecka Dycha

To był bardzo emocjonujący dzień we Wronkach. W niedzielę, 16 czerwca odbyła się tam jubileuszowa edycja biegu Wroniecka Dycha. Zawodnicy na trasę biegu głównego wyruszyli punktualnie o godz. 10:00. Pięć minut później organizatorzy dali sygnał do startu sportowcom startującym na dystansie 5 kilometrów.

Tego dnia w ramach wydarzenia odbyły się także marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci. Sportowych emocji we Wronkach nie brakowało. Atmosfera była bardzo przyjemna. Dopisała frekwencja, nie zawiodła także pogoda.

Przed każdym uczestnikiem przekraczającym linię mety, organizatorzy rozkładali jubileuszową wstęgę z napisem Wroniecka Dycha. A na szyi sportowca lądował medal.

Do Wronek na zawody przyjechali sportowcy z różnych miejscowości powiatu szamotulskiego i całej Wielkopolski. Jak zapewniali każdego roku do startu w tym biegu zachęca ich niepowtarzalna atmosfera i świetna organizacja.