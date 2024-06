Nowy sprzęt od firmy Partner Narzędzia powędruje do strażaków! Kto ma szansę go otrzymać?

Lubimy wspierać różne instytucje. Do tej pory już dwie jednostki dostały od nas sprzęt, jednostka z Szamotuł oraz z Obrzycka, w tym roku rozdamy go już po raz trzeci. Z tego powodu zaprosiliśmy jednostki z naszego powiatu do wzięcia udziału w naszym konkursie. Zgłosiło się już około 30 jednostek OSP - mówi Tomasz Kotus, właściciel firmy Partner Narzędzia.