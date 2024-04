Szamotulscy policjanci uczestniczą w akcji ogólnopolskiej "Jednośladem bezpiecznie do celu"

Celem akcji "Jednośladem Bezpiecznie do Celu" jest przypominanie i uświadamianie kierowców jednośladów o ich roli jako niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz o zagrożeniach związanych z korzystaniem z tych pojazdów. Jednocześnie akcentowane są właściwe zachowania wobec innych uczestników ruchu drogowego, które mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Policja apeluje do kierujących motocyklami, motorowerami, rowerami oraz hulajnogami elektrycznymi

Niezależnie od tego jakim rodzajem jednośladu się poruszamy pamiętajmy też o sygnalizowaniu zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Warto również zadbać o bycie widocznym na drodze. Prawidłowe światła pojazdu i kamizelka odblaskowa podniosą nasze bezpieczeństwo - przypominają policjanci.

Wsparcie dla akcji "Jednośladem Bezpiecznie do Celu" zapewniła również firma Screen Network S.A., emitując spoty reklamowe na ekranach LED rozmieszczonych między innymi przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych. Dzięki temu przesłanie dotyczące bezpieczeństwa na drodze może dotrzeć do szerszego grona odbiorców, co może przyczynić się do poprawy świadomości kierowców jednośladów oraz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Planowane działania mają trwać do 20 czerwca bieżącego roku.