Seria pożarów w powiecie szamotulskim. Paliło się w Obrzycku, Wronkach i Marianowie Natalia Nowotna

W ostatnich dniach, na terenie powiatu szamotulskiego doszło do kilku pożarów, do których natychmiastowo zadysponowani zostali strażacy. Do pożarów doszło w Obrzycku, Wronkach i Marianowie.