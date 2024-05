Tygodniowy przegląd prasy 19.05.2024: Szamotuły, 12.05-18.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

W szeregi Zakładu Karnego we Wronkach wstąpili nowi funkcjonariusze i funkcjonariuszki, którzy złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązując się do odpowiedniego wykonywania obowiązków Służby Więziennej.

Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce!

Podczas drugiej sesji Rady Miasta i Gminy Szamotuły, która odbyła się we wtorek, 14 kwietnia, Radni ustalili nie tylko składy komisji, ale również wysokość wynagrodzenia nowego burmistrza, Piotra Michalaka. Kwota wzbudziła kontrowersje.

Policjanci z Szamotuł zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za przestępstwo zniszczenia lub ukrycia dokumentu. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna posiadał przy sobie ponad pół kilograma narkotyków.

Mieszkańcy powiatu szamotulskiego z zaangażowaniem udostępniali zdjęcia swoich czworonogów w internecie, co umożliwiło stworzenie wyjątkowej galerii zdjęć różnorodnych zwierzaków z powiatu szamotulskiego. Są zabawne, urocze i unikalne!

Na drodze wojewódzkiej nr 116 doszło w czwartek, 16 maja, do poważnej kolizji drogowej. Kierowca samochodu uderzył w przydrożne drzewo.

W miejscowości Wróblewo w gminie Wronki doszło do pożaru słomy. Dzięki skutecznej interwencji aż pięciu zastępów straży pożarnej, udało się ugasić pożar i uniknąć większych strat.

Zawodniczki drużyny UKS Szamotulanin mogą poszczycić się niedawnym zdobyciem wicemistrzostwa podczas Mistrzostw Polski Młodziczek, który już po raz trzeci zorganizowany został właśnie w Szamotułach. O wydarzeniu oraz dalszych planach klubu opowiedział Łukasz Klapczyński, trener i członek zarządu UKS Szamotulanin.

W poniedziałek, 13 maja, w godzinach wieczornych doszło do pożaru mostu kolejowego łączącego Stobnicę i Brączewo, czyli dwa powiaty: obornicki oraz szamotulski. Osobami, które zgłosiły zdarzenie była grupa młodzieży z Obornik. To oni uratowali zabytkowy most! Kim są bohaterzy z Obornik?