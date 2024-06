To koniec Amica Cup. Ryszard Frąckowiak dziękuje za wspólne lata i żegna się z organizacją turnieju

Niestety dzisiaj żegnam się z Wami. Żegnam się w taki sposób, a nie na parkiecie i pod siatką. W związku z wycofaniem się Sponsora Strategicznego Grupy Amica jestem zmuszony zakończyć to święto siatkarskie w Szamotułach. Jeszcze raz dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, wszystkim sponsorom, darczyńcom, przyjaciołom i kibicom za te wspólne 20 lat. Dziękuję, że byliście - czytamy w liście otwartym od Ryszarda Frąckowiaka.

To koniec turnieju Amica Cup

Organizator wspomina dotychczasowe lata i podkreśla, jak istotną rolę stanowiło pozyskanie sponsorów imprezy, czego brak doprowadził finalnie do jej zakończenia.

Mecze były rozgrywane tuż przed każdym sezonem, co pozwalało trenerom na sprawdzenie swoich zespołów, na jakim są etapie przygotowań. Poziom rozgrywanych meczy był na bardzo wysokim poziomie. Najczęściej grały to zespoły Mistrzyń i v-ce Mistrzyń swoich krajów: Polski, Niemiec, Czech i Węgier. Opinie o poziomie meczy mogą potwierdzić słowa trenera drużyny Polic Pana Marka Mierzwińskiego: "... aby być na turnieju w Szamotułach trzeba na to sobie zasłużyć".