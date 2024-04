Drużyny piłkarskie ze Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu wygrywają Puchar Tymbarku na szczeblu powiatowym!

Z wielką chęcią rewanżu i marzeniami o kwalifikacji do Finału Województwa przystępujemy do tej rywalizacji. Dobry początek, zdecydowanie w działaniach oraz odpowiedni poziom agresji pozwolił nam wyjść na dwubramkowe prowadzenie, przeciwnik w tym fragmencie gry wydawał się być zaskoczony i zdezorientowany nasza postawą, efektem tego była nasza bramka zdobyta na 3:0, jednak sędzia dopatrzył się faulu na bramkarzu. W środkowym fragmencie gry mecz się wyrównał, jednak nie dajemy sobie już wydrzeć zwycięstwa i wygrywamy 3:2 i razem z młodszymi kolegami możemy się cieszyć z wygrania turnieju i kwalifikacji do Finału Województwa Wielkopolskiego - podsumowuje szkoła.