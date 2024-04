Zobacz wyniki wyborów 2024 w II turze na burmistrza w gm. Ostroróg

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Oficjalne wyniki I tury wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki głosowania I tury wyborów samorządowych 2024 do rady miasta i na burmistrza.

Jak wygląda druga tura wyborów samorządowych?

W drugiej turze wyborów samorządowych wybiera się spośród dwóch kandydatów na prezydenta, wójta lub burmistrza, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów.

Możliwe jest, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniającą do kandydowania w drugiej turze. Wtedy o dopuszczeniu kandydata do wyborów w II turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z nich otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby równa, to o ostatecznej decyzji rozstrzyga losowanie, które przeprowadza gminna komisja wyborcza.