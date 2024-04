Alternatywna lekcja w-f z Moniką Pyrek. Spotkanie z olimpijczykami w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu

W środę, 10 kwietnia, Szkołę Podstawową w Kaźmierzu odwiedziło dwóch wybitnych sportowców: Monika Pyrek, wicemistrzyni świata w skoku o tyczce, oraz Damian Zieliński, wybitny polski kolarza torowy. Ich obecność nie tylko wzbudziła wiele emocji, ale także otworzyła uczniom drzwi do nowych form aktywności fizycznej.

„KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” to zajęcia, w trakcie których uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu sportowych aktywności na poszczególnych przystankach. Do wyboru dzieci był cały szereg aktywności, między innymi symulatory rowerowe czy narciarskie, specjalne ścianki wspinaczkowe, refleksomierze, ergometry wioślarskie, czy trenażery sportowe. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8 - informuje szkoła.