Prasówka z całego tygodnia 28.04.2024 w Szamotułach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Nie sposób było zliczyć wszystkich motocyklistów, którzy 27 kwietnia zjechali się Lichenia Starego, by oficjalnie rozpocząć sezon. Z tak dużą frekwencją jeszcze nie spotkaliśmy, co przyznawali również sami uczestnicy. Zobaczcie nasze zdjęcia z tego wydarzenia!

Sezon komunijny w Polsce, rozpoczynający się pod koniec kwietnia i trwający do czerwca, to czas pełen rodzinnych spotkań oraz obdarowywania dzieci komunijnymi prezentami. Wśród nich prym wiodą pieniądze, ale nie brakuje również bardzo drogich upominków. W internecie pojawia się dużo śmiesznych memów, które komentują coraz bardziej ekstrawaganckie obchody Pierwszej Komunii Świętej. Zobacz je w naszej galerii.

Z okazji obchodów Dnia Książki i Praw Autorskich, Zespół Szkół w Mieście Obrzycko zorganizował nietypowy konkurs, który zachęcał uczestników do kreatywnego wykorzystania książek poprzez stworzenie tak zwanego Sleeveface'a.

W piątek, 19 kwietnia, szamotulskie placówki wzięły udział w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej, mającej na celu upamiętnienie 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

We wtorek, 23 kwietnia, uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Kiszewie odnaleźli list zamknięty w butelce. Czekał on aż 17 lat, zanim go odnaleziono. Co zawiera list? Kto jest jego nadawcą?