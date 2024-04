Wielki Test Wiedzy o Szamotułach. Paweł Mańczak triumfuje jako mistrz wiedzy o mieście!

Pierwszy Wielki Test Wiedzy o Szamotułach. Uczestnicy odpowiedzieli na 60 pytań!

W odróżnieniu od tradycyjnych testów, uczestnicy nie zakreślali odpowiedzi na kartkach papieru, lecz korzystali z technologii, klikając odpowiedzi na ekranach swoich smartfonów lub laptopów, za pomocą przeznaczonej do tego platformy.

Po zakończeniu testu, każdy mógł sprawdzić, jakie miejsce zajął oraz jak radzili sobie inni uczestnicy. Ale to nie wszystko - emocje sięgnęły zenitu, gdy ogłoszono nazwisko zwycięzcy.

To właśnie oni wykazali się największą wiedzą o Szamotułach...

Wiedza zwycięzcy została nagrodzona statuetką Mistrza Wiedzy o Szamotułach, przygotowano również nagrody dla wszystkich uczestników, które nawiązywały do lokalnych produktów i tradycji Szamotuł.

Oto przykładowe pytania z testu. Potrafisz na nie odpowiedzieć?

Do jakich stylów nawiązuje projekt szamotulskiej wieży ciśnień?

Kto zostanie kolejnym Mistrzem Wiedzy o Szamotułach? Dowiemy się w kolejnych edycjach wydarzenia

Pierwszy Wielki Test Wiedzy o Szamotułach był nie tylko okazją do rywalizacji, ale także do promocji wiedzy i historii miasta oraz integracji społeczności lokalnej. Dzięki zaangażowaniu uczestników, sponsorów i organizatorów, wydarzenie to zapisało się w historii Szamotuł jako inspirujący przykład wspólnej pasji i zainteresowania rozwojem intelektualnym i kulturalnym naszej społeczności.