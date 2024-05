Bajkowa podróż w świat książki w Przedszkolu "Miś". Spotkanie z Joanną Krzyżanek [ZDJĘCIA]

Joanna Krzyżanek odwiedziła przedszkole w Szamotułach

Joanna Krzyżanek to autorka serii książek o Cecylce Knedelek. Należy do niej tytuł „Cecylka Knedelek, czyli książka kucharska dla dzieci”, za którą została wyróżniona w VII edycji konkursu „Świat przyjazny dziecku”.

Ma czarne włosy przypominające druciki, niebieskie oczy i kilka pięknych zmarszczek na czole. Jest miłośniczką liter i gałgankowych gąsek. Pisze opowiastki, rymowanki i listy do przyjaciół. Lubi biegać nad rzeczką, podróżować pociągiem, siedzieć w kawiarence, czytać książki, pić herbatę z różaną konfiturą, podziwiać kolorowe cynie, zbierać kasztany, obserwować krople deszczu spływające po dachówkach i łapać śniegowe płatki. Potrafi uszyć z gałganków gąskę, policzyć poziomki na tarcie, zrobić ciasto z marchewek, lemoniadę z zielonej pietruszki i sorbet z malin. Prowadzi warsztaty literackie, ortograficzne, gramatyczne, plastyczne, teatralne i kulinarne. Spotyka się z dziećmi w bibliotekach, pracowniach, szkołach i przedszkolach - czytamy o autorce.

Pracowały nie tylko uszy, ale i ręce

Następnie dzieci miały okazję posłuchać przygód Kasi, bohaterki książki "Kotki Dorotki", której przedszkolaki z pewnością dorównywały sprytem i ciekawością do świata.

Po wysłuchaniu bajki przyszedł czas, by uszy małych słuchaczy nieco odpoczęły - za to do pracy ruszyły ręce! Zadaniem dzieci było narysowanie własnych wersji ogromnych kotów, jednak głównym celem zabawy była współpraca. Dzieci wspólnymi siłami narysowały pastelami ogromne, kolorowe zwierzaki.