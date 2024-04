Wystawa "O Filmach II" Patrycji Longawy zagościła w szamotulskiej Galerii pod Halszką! [ZDJĘCIA]

W mojej twórczości najważniejsze jest metaforyczne podejście do tematu. Nawet, jeśli jest to temat związany z filmem czy problem społecznym, plakat muzyczny czy kulturalny, staram się go ugrać w taki sposób, żeby zawrzeć inteligentną metaforę i doceniam przez to swojego odbiorcę, bo ufam mu, że jest na tyle inteligentny, aby zrozumieć moje przekazy i moje treści. Nie staram się na siłę budować prostego przekazu. Bywało, że odmawiałam tematu. Zabawne jest to, że odmówiłam kiedyś tematu związanego z plakatem o kawie, bo ja nie piję kawy! - wspomina śmiejąc się. - Nie byłam w stanie zrozumieć i przekazać czegoś, co czuję w sercu. Nie chcę okłamywać widza.