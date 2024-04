Cztery ofiary śmiertelne w cztery miesiące! Od początku tego roku doszło do 240 zdarzeń drogowych w powiecie szamotulskim

W pierwszym kwartale 2024 roku na terenie powiatu odnotowano w sumie 240 zdarzeń drogowych. Większość z tych zdarzeń drogowych to drobne kolizje, których było aż 232. Jednak w ośmiu przypadkach doszło do poważnych wypadków, w których uczestnicy doznali obrażeń - w tym 10 osób zostało poważnie rannych, a aż cztery osoby zmarły. Dodatkowo w kwietniu doszło do kolejnego wypadku drogowego, w wyniku którego na miejscu zdarzenia zmarła kierująca samochodem osobowym.

Wśród najczęstszych przyczyn zaistniałych zdarzeń znajdują się:

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (38 przypadków),

niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (32 przypadki),

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (23 przypadki).

Policjanci apelują do wszystkich użytkowników dróg o rozwagę i przestrzeganie przepisów.