Dzień Dziecka w Szamotułach. Już 1 czerwca miasto odwiedzą superbohaterowie!

Szamotuły odwiedzą Transformersi i bohaterowie Marvela!

Zabawa dla małych i dużych

Dzień Dziecka w parku organizuje Szamotulski Ośrodek Kultury. Partnerem wydarzenia jest Powiat Szamotulski, a sponsorami Bank Spółdzielczy Duszniki oraz AGROBEX - Przestrzeń dopasowana do Ciebie.

Organizatorzy zapraszają do zabawy wszystkich szamotulan, niezależnie od wieku, do wspólnego świętowania! To będzie dzień pełen emocji, zabawy i niezapomnianych przeżyć.