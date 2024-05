Jak spakować walizkę na wakacyjny wyjazd? Porady krok po kroku

Już czas na wakacje, a Ty nadal siedzisz przed pustą walizką? A może zostawiasz pakowanie na ostatnią chwilę i w ataku paniki wrzucasz do walizki wszystko, co tylko wpadnie Ci w ręce? A w rezultacie okazuje się, że albo czegoś brakuje, albo masz całą masę rzeczy, które kompletnie do siebie nie pasują. Znasz to uczucie? - mówi Izabella Goślińska, Konsultantka ds. wizerunku.