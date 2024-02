Ferie z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury powoli dobiegają końca. Zobacz, co działo się w kulturalnym sercu miasta w trakcie ferii! [ZDJĘCIA]

Moc atrakcji podczas ferii zimowych!

W ciągu ostatnich dni uczestnicy Ferii z SzOK 2024 mogli cieszyć się różnorodnymi aktywnościami. Od relaksujących zajęć jogi, poprzez wyprawę do pobliskiego Poznania, wizytę w Zagrodzie Szczęśliwych Zwierząt w Białęgach, po fascynujące spotkania z przedstawicielami służb mundurowych – policją i strażą pożarną. Nie zabrakło także kreatywnych warsztatów plastycznych, podczas których powstały unikatowe balonowe bałwanki, bukiety z drucianych roślin, a nawet własnoręcznie wykonane kalendarze, konstrukcje z klocków Lego i wiele, wiele więcej.

To był wspaniały czas, bawiłam się rewelacyjnie - mówiła jedna z uczestniczek wydarzenia. - Poznałam tutaj nowych przyjaciół i poszerzyłam swoje umiejętności.

Ferie zimowe z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury! Co będzie się działo? (12.02-24.02)

Do końca Ferii z SzOK jeszcze trzy dni! Oto nadchodzące atrakcje:

21 lutego - środa Warsztaty – Dolina KRYSZTAŁÓW Godzina: 13:15-14:00 Katarzyna Kotlińska poprowadzi warsztaty, w których dzieci od 6 do 12 lat założą własną hodowlę kolorowych kryształów i poznają fascynujący świat kamieni. Wiek: od 6 do 12 lat. Koszt: 25 zł. Miejsce: ośrodek kultury.

Wyprawa – Kobylnicki LAS Godzina: 11:40 Spacer po lesie z zawieszaniem domków lęgowych, opowieściami o ptakach i ogniskiem. Wszystko pod okiem Nadleśnictwa Żurawiniec i Straży Leśnej. Wiek: od 7 lat. Koszt: 10 zł. Zbiórka przed ośrodkiem o godz. 11:30. Przyjazd ok. godz. 14:30.

22 lutego – czwartek Zimowe kino – ŻYCZENIE – dubbing Godzina: 9:30 Przeniesiemy się do magicznego królestwa Rosas w animowanej komedii muzycznej od Walt Disney Animation Studios. Asha, koziołek Valentino i potężna gwiazdka stawiają czoła królowi Magnifikosowi. Czy ich odwaga i magia gwiazd zapiszą w historii cudowne wydarzenia? Wiek: od 6 lat. Koszt: 12 zł. Miejsce: kino Halszka.

Warsztaty malucha – MASKA karnawałowa Godzina: 12:45-13:30 Katarzyna Kotlińska poprowadzi warsztaty dla maluchów od 2 do 6 lat, gdzie z pomocą kolorowego brokatu i cekinów powstaną karnawałowe maski. Wiek: od 2 do 6 lat. Koszt: 20 zł. Miejsce: ośrodek kultury.

Warsztaty budowy instrumentów recyklingowych

Godzina: 11:00-13:00

Malwina Paszek nauczy dzieci w wieku od 7 do 14 lat, jak tworzyć instrumenty z przedmiotów, które pozornie nie są do tego stworzone.

Wiek: od 7 do 14 lat.

Koszt: 10 zł.

Miejsce: ośrodek kultury.

Rzeźbienie w mydle – Motyl Z tęsknoty za latem

Godzina: 13:15-14:45

Viktoria Popova poprowadzi warsztaty dla dzieci od 8 do 13 lat, gdzie rzeźbić będą motyla z mydła.

Wiek: od 8 do 13 lat.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury.

Warsztaty z majsterkowania – Stolarnia – HULAJNOGA

Godzina: 13:30-15:00

KnockKnock zaprasza dzieci od 7 lat do kreatywnych warsztatów, gdzie wykorzystają narzędzia, by stworzyć swoje hulajnogi.

Wiek: od 7 lat.

Koszt: 35 zł.

Miejsce: ośrodek kultury.

BAL w „KRAINIE LODU”

Godzina: 16:30-18:00

Anna Hanysz z Baloniaki poprowadzi bal karnawałowy dla dzieci od 4 lat.

Wiek: od 4 lat.

Koszt: bezpłatnie.

Miejsce: ośrodek kultury.