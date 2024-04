Maciej Lesicki - kandydat na burmistrza Szamotuł. "Oddam obywatelom realną władzę w mieście i gminie"

Przepisy zawarte w gminnym programie współpracy i ustawa o organizacjach pozarządowych dają nam wystarczające narzędzia do tego, aby tę sytuację poprawić natychmiast, z dnia na dzień, jednym gestem. Ten gest, to moje wyjście z pomocną dłonią do organizacji. To nie Oni będą musieli przychodzić do mnie, to ja pójdę do Nich. Moja prośba jako kandydata na przyszłego burmistrza do sportowców, działaczy, kibiców i wszystkich mieszkańców Gminy, którym zależy na rozwoju sportu, od Koźla po Lulinek, od Pamiątkowa po Szczuczyn, będzie prosta: wystarczy jeden gest - mówi Maciej Lesicki.