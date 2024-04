Piotr Michalak i Joanna Gzyl w drugiej turze wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły. Podziękowali za głosy

Podczas niedzielnego głosowania, Piotr Michalak uzyskał 4813 głosów (40,52%).

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mi zaufały! Jestem przekonany, że będzie dobrze, ale oczywiście bardzo proszę o udział w drugiej turze wyborów, bo jest to taka "kropka nad i". Liczę na to, że frekwencja będzie nawet lepsza, niż była. Cieszę się, że udało nam się wprowadzić tylu radnych, tyle wartościowych osób. Jeśli wygram, to ta grupa da mi komfort dobrego działania. Liczę na to, że nie będzie w tej radzie, tak jak do tej pory było, tylu kłótni, opozycji. Wierzę, że uda się zjednoczyć ludzi. Już teraz wiem, po rozmowach nie tylko z moimi radnymi, że będą chcieli ze mną stworzyć większość i będziemy mogli sprawnie działać - mówi Piotr Michalak po pierwszej turze wyborów.