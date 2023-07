Marzenia się spełniają. Nowy wóz bojowy w OSP Otorowo

W czwartek 20 lipca delegacja strażaków z Otorowa chwaliła się na swoim Facebooku drogą powrotną z Kielc. Tam, w siedzibie firmy Moto – Truck ratownicy odebrali fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Man, posiadający między innymi 4600 litrowy zbiornik wodny.

Auto w godzinach wieczornych dotarło do podszamotulskiej miejscowości, w piątek z kolei strażacy w towarzystwie mieszkańców miejscowości, w świetle rac przywitali nowy wóz bojowy. Man posiada podstawowe wyposażenie. Jest to jednak nowe auto, jakiego w Otorowie jeszcze nie było. Zastąpi on wysłużonego Jelcza, który – choć wielokrotnie był wykorzystywany w działaniach ratowniczo – gaśniczych, najpewniej musi już przejść na zasłużoną emeryturę (choć nie znamy jeszcze ostatecznej decyzji, co stanie się z pojazdem).

Tym samym bezpieczeństwo w Otorowie zdecydowanie się poprawi, zyskają również mieszkańcy okolicznych miejscowości, a także wszyscy ci, którym otorowscy strażacy spieszą na ratunek.

Strażakom gratulujemy nowego sprzętu!