Ostre strzelanie w meczach Dragonsów na koniec rundy jesiennej

Pierwsza połowa spotkania nie zwiastowała aż takiej przewagi i końcowego wyniku. Zaczęło się bardzo dobrze dla ekipy z Wielkopolski, która już po pięciu minutach meczu, za sprawą Yvaaldo Gomesa prowadziła 0:1. Gospodarze próbowali odrobić straty, jednak wymagało to większego odkrycia się, co ponownie wykorzystał Gomes podwyższając na 0:2. Chorzowianie wreszcie dopięli swego i złapali kontakt z rywalem – w 17 minucie trafił Borkowski.

W ostatnim meczu rundy jesiennej pniewianie udali się na mecz do odległego Chorzowa, na spotkanie z miejscowym Clearexem. Ekipa gospodarzy średnio radzi sobie w tym sezonie w rozgrywkach i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Nie dziwi więc fakt, że goście łatwo osiągnęli zamierzony cel – a więc trzy punkty.

Czerwone Smoki nie zwalniały jednak tempa. W 32 minucie na 2:4 strzelił Adrian Skrzypek, w 35 minucie wynik na 2:5 zmienił Mateusz Kostecki. W 38 minucie gospodarze ponownie za sprawą Borkowskiego odpowiedzieli i było 3:5. Nie minęło nawet 60 sekund – szybka kontra przyjezdnych, gol Skrzypka i zrobiło się 3:6. Wynik na minutę przed końcem – na 3:7 ustalił German Romero.

Wygrana na koniec sezonu dała radość zawodnikom, trenerom oraz kibicom ekipy z Pniew. Tym samym nieco poprawiły się nastroje po poprzedniej potyczce – w Pniewach. Tydzień wcześniej ekipa z Pniew podejmowała we własnej hali Rekord Bielsko – Biała, a więc ekipę z trzonu tabeli. Rekord jesień zakończył na drugim miejscu i udowodnił swoją formę w Pniewach, choć na pewno dla przyjezdnych łatwe spotkanie to to nie było.