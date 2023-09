OSP Piotrowo świętowało 90. rocznicę powstania

Zebrani strażacy, ale ich zaproszeni goście i mieszkańcy wzięli udział we wspólnym świętowaniu.

- To zaszczytny jubileusz i szczególna uroczystość, na którą pracowało kilka pokoleń naszych druhów i mieszkańców. Jako Prezes tej jednostki składam hołd i podziękowanie Druhom założycielom, wszystkim Prezesom, Naczelnikom oraz druhom OSP Piotrowo, którzy tworzyli 90 – cio letnią historię. Dziękuję za zrozumienie i wsparcie mieszkańcom Piotrowa.

OSP Piotrowo zostało powołane do życia 15 maja 1933 roku i w pierwszych latach tworzyło ją 12 druhów. Mieszkańcy wspominają, że szczególnie po wybuchu wojny ochotnicy bardzo wspomagali lokalną społeczności, ratując ją przez pożarami.

W 1966 roku coraz prężniej działająca jednostka otrzymała pierwszy w swej historii wóz gaśniczy, był to pojazd marki GAZ, wymieniony później na Żuka, a z koeli ten – jeszcze później na Stara A29, który służył w OSP Piotrowo do 2009 roku. Dziś jednostka ma do dyspozycji dwa pojazdu – lekkiego Lublina, którego dostała w 2001 roku oraz Mana, który rozpoczął w Piotrowie służbę w 2020 roku.