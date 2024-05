Maj 2024 w Szamotułach: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2024

Przegląd kwietnia 2024 w Szamotułach: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych 2024 zostały opublikowane przez PKW. Już wiadomo, kto objął urząd burmistrza gm. Szamotuły. Poniżej publikujemy szczegółowe rezultaty głosowania. Sprawdź, ile głosów otrzymali startujący w wyborach.

Długi weekend majowy już niebawem. W tym roku potrwa on aż do 5 maja. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie atrakcji na terenie Wielkopolski, którymi można będzie wypełnić majówkowy czas.

Znamy już wyniki wyborów do Rady Miasta i Gminy Szamotuły. Według danych podanych przez Państwową Komisję Wyborczą, najwięcej mandatów uzyskał KWW Piotra Michalaka.