Pierwsza Komunia Święta w szamotulskiej Bazylice

W miniony weekend, w Bazylice pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach odbyła się uroczysta ceremonia Pierwszej Komunii Świętej, która zgromadziła liczne rodziny i wiernych z całej parafii. Podczas uroczystej mszy świętej, dzieci ubrane w białe stroje z uroczymi welonami i krawatkami, podchodziły do ołtarza, aby po raz pierwszy przyjąć Komunię Świętą.

To ważna i wzruszająca uroczystość

To niezwykłe wydarzenie stanowiło symboliczny moment w życiu dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Ciało i Krew Chrystusa w formie sakramentu Eucharystii. Dla dzieci, jak również ich rodziców, jest to moment przełomowy i z pewnością zapamiętają go na całe życie.