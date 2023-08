Pijany weekend na drogach powiatu szamotulskiego

Policjanci udaremnili mu dalszą jazdę oraz przesłuchali pierwszych świadków.

Ostatnie ze zdarzeń miało miejsce w nocy z 26 na 27 sierpnia w Kaźmierzu. Wówczas, około godziny 1. 30 na ul. Jana Pawła II doszło do kolizji drogowej, w której udział brać mogła nietrzeźwa kierująca samochodem. Na miejscu interweniowali patrolowcy z Szamotuł.

- Z policyjnych ustaleń wynikało, iż zderzyły się tam ze sobą opel meriva (którym kierowała 20-letnia mieszkanka powiatu nowotomyskiego) oraz renault megane, którym kierował 21-letni mieszkaniec Kaźmierza. Z rozpytania świadków wynikało, iż do zderzenia pojazdów doszło w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Kierująca oplem nie zastosowała się do znaku „STOP” i wjechała w bok renault megane. Gdy policjanci sprawdzili stan trzeźwości 20-latki, okazało się, że ma 0,98 promila alkoholu w organizmie. Kobiecie uniemożliwiono dalszą jazdę. Policjanci zatrzymali jej też uprawnienia do kierowania samochodem.