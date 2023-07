Ponad 6 milionów złotych od rządu na zabytki w powiecie szamotulskim

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

Dofinansowanie przyznawane są na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Jakie środki i na co przyznano w naszym powiecie?

Gmina Wronki otrzymała 150 000 złotych na renowację Kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu, a także 686 000 zł na remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki.