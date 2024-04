Szamotulanie wzięli udział w akcji Żonkile, upamiętniając powstanie w getcie warszawskim [ZDJĘCIA]

Uczniowie szamotulskich szkół wzięli udział w akcji Żonkile

Dlaczego akurat żonkile? Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, całe życie pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Co roku w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Stopniowo dołączali do niego ludzie niosący żółte kwiaty - żonkile.