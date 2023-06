Szamotulscy policjanci szybko ujęli sklepowych złodziei, a wcześniej włamywacza

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach aspirant Sandra Chuda poinformowała, że 14 czerwca dyżurny KPP przyją zawiadomienie o kradzieży.

Trzy nieznane nieznane osoby, wywiozły ze sklepu artykuły chemiczne i spożywcze o łącznej wartości blisko 3 tysięcy złotych, nie płacąc za towar. Nie zdążyli jednak zapakować łupów do samochodu, gdyż zostali przepłoszeni przez pracownice sklepu i uciekli. Zgłaszająca zapamiętała, że sprawcy kradzieży odjechali samochodem marki Citroen. Zapamiętała też numery rejestracyjne – wyjaśniła policjantka.

Funkcjonariusze na miejscu przeprowadzili swoje czynności i po analizie potencjalnych dróg, jakimi mogli uciekać sprawcy kradzieży, ruszyli w kierunku Brączewa. Okazało się, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę, bo w miejscowości Daniele, zauważyli samochód, który pasował do tego ze zgłoszenia. W pojeździe znajdowały się trzy osoby.

- Dzielnicowi zatrzymali 39-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 35 oraz 44 lat. Wszyscy byli mieszkańcami Krzyża Wielkopolskiego. Po zabraniu materiałów dowodowych w sprawie, cała trójka została przesłuchana. Podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży.

Zatrzymano też włamywacza

Nie był to jedyny sukces szamotulskich stróżów prawa. Na początku czerwca, dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, podczas jednej ze służb, w godzinach porannych zauważyli wybitą szybę w jednym z miejscowych sklepów. Sprawdzili więc, czy mogło tam dojść do włamania. Wszystko wskazywało na to, że ktoś splądrował sklep i uciekł.