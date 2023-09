Tomasz Drab został Mistrzem Świata we Fryzjerstwie! Mieszkaniec gminy Kaźmierz na mistrzostwach w Paryżu

Tomasz Drab, reprezentujący Gminę Kaźmierz, Powiat Szamotulski oraz Polskę , okazał się bezsprzecznie najlepszy w swoim fachu. To wyjątkowe osiągnięcie nie tylko cieszy jego rodzinę i przyjaciół, ale także wzbudza zainteresowanie i dumę w całym regionie.

W dniach 9-11 września, serce światowego fryzjerstwa biło w Paryżu, gdzie odbyły się Mistrzostwa Świata we Fryzjerstwie . Wydarzenie zgromadziło ponad tysiąc uczestników z 54 różnych krajów, a jednym z nich był Tomasz Drab, mieszkaniec gminy Kaźmierz - jego umiejętności zapewniły mu tytuł Mistrza Świata!

Poprzednio mistrz fryzury kreatywnej, teraz mistrz świata!

To już czwarty raz, kiedy Tomasz reprezentuje Polskę na Mistrzostwach Świata we Fryzjerstwie. Doświadczenie i zaangażowanie oraz bezsprzeczne umiejętności dały mu przewagę nad konkurencją. Podczas ostatnich Mistrzostw Świata zdobył on mistrzostwo w dziedzinie fryzura kreatywna.

Zwycięzca miał okazję odebrać również zasłużone gratulacje za swoje osiągnięcie ze strony lokalnej. Starosta Beata Hanyżak oraz wicestarosta Rafał Zimny serdecznie przywitali go w Starostwie Powiatowym, podkreślając znaczenie jego sukcesu dla całego regionu.