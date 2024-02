17 lutego obchodzimy Dzień Kota! Zobacz galerię zdjęć kotów z powiatu szamotulskiego. Może to właśnie twój pupil został gwiazdą internetu?

Na zdjęciach możemy podziwiać różnorodność kotów – od długowłosych, puszystych, po krótkowłose, eleganckie. Każdy z tych kotów ma swój niepowtarzalny charakter i wyrazistą osobowość, co czyni je niezwykle interesującymi i ujmującymi. Na zdjęciach uwieczniono zarówno wylegujące się na parapecie zwierzaki, jak również ich proszące spojrzenie, któremu nie da się odmówić.

17 lutego obchodzimy Dzień Kota

Dzień Kota to doskonała okazja, aby podziękować naszym futrzanym towarzyszom za ich oddanie, miłość i radość, jaką nam sprawiają każdego dnia. Jest to także doskonała okazja do zastanowienia się nad adopcją kotka. Wiele z nich wciąż czeka na kochających właścicieli i nowy dom w schroniskach.