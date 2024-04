Majówka w Szamotułach. Co warto zobaczyć w powiecie szamotulskim?

Majówka to czas, w którym wiele osób poszukuje wyjątkowych miejsc do odwiedzenia i atrakcji do zobaczenia. Jeśli planujesz spędzić ten czas w malowniczej okolicy powiatu Szamotulskiego, przygotuj się na niezapomnianą przygodę pełną historycznych zabytków, urokliwych zakątków przyrody oraz fascynujących wydarzeń kulturalnych.