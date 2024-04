Szukasz oferty noclegu na majówkę? Uwaga na oszustów! Natalia Nowotna

Szymon Starnawski/Archiwum/Zdjęcie ilustracyjne

Nadchodzi długi majowy weekend - na ten czas wiele osób poszukuje idealnego miejsca do wypoczynku, a co za tym idzie, noclegu. Szukając idealnej oferty, możemy jednak natknąć się na oszustów! Policja radzi, na co zwrócić uwagę rezerwując pobyt, by uniknąć rozczarowania i straty pieniędzy.