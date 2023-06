Brutalne pobicie we Wronkach! Policja ustala kto za nie odpowiada

Jak poinformowała aspirant Sandra Chuda – oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, pokrzywdzony, to 46-letni mieszkaniec Wronek. Mężczyzna został przetransportowany przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Doznał poważnych obrażeń. Do pracy nad sprawą niezwłocznie zaangażowano też policjantów z Pniew oraz z Szamotuł.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, iż pokrzywdzony wyszedł z domu z psem około godziny 23.15. Gdy około północy pies wrócił do domu bez właściciela, partnerka mężczyzny wyszła go poszukać. Znalazła 46-latka nieprzytomnego – informuje.

Kto i dlaczego pobił mężczyznę?

Funkcjonariusze na miejscu znalezienia 46-latka wykonali szereg czynności. Co ważne, udało się również zabezpieczyć nagrania z monitoringu, które być może przyczynią się do rozwikłania całej sprawy.