Dzielnicowi z Szamotuł złapali poszukiwanego. Zauważyli go będąc na spotkaniu z przyjaciółmi

St. post. Maciej Heblewski i st. post. Karol Jądrzyk pokazali, że służba w Policji to nie zwykła praca. To misja, służba społeczeństwu i przede wszystkim gotowość, by o każdej porze dnia i nocy móc zareagować. Niezależnie, czy jesteśmy na służbie czy mamy wolny dzień. Reagujemy na łamanie prawa, porządku publicznego, ratujemy ludzkie życie, często z narażeniem własnego - mówi mł. asp. Ewelina Grzeszkowiak.