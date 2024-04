Czytelnicy apelują. Mieszkaniec gminy Wronki bezkarnie jeździ autem po alkoholu? Czy wreszcie zostanie ukarany?

Rodzina dysponuje dowodami w postaci nagrań, które dokumentują nielegalne działania mężczyzny. Na przedstawionym nam nagraniu widać, jak mężczyzna odjeżdża samochodem, a następnie przyjeżdża, parkując ponownie tak, by był on niewidoczny na nagraniach z monitoringu.

Nagranie przestępcy, gdy jest pijany czy źle się zachowuje na drodze, jest dowodem. I my takie dowody mamy. Nagrania, gdy człowiek ten wsiada do samochodu i odjeżdża zostały wysłanie policji - twierdzą. - Za każdym razem, gdy jest policja w Szamotułach lub we Wronkach informowana, że on coś robi "nie tak", to od razu, jak kamień w wodę. On też cały czas się przechwala, że ma kontakty. Śmieje się w twarz i mówi "No co, znowu będziesz wzywać policję? To wzywaj! Nic mi i tak nie zrobią."