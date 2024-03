Nadchodzą Święta Wielkanocne, na drodze zwiększy się ruch. Szamotulscy policjaci apelują: "Na drodze pamiętaj o ostrożności!". Natalia Nowotna

Nadchodzą Święta Wielkanocne, co wiąże się możliwym wzmożonym ruchem pojazdów. Mając to na względzie, szamotulscy policjanci apelują do kierujących oraz pieszych o rozwagę i zachowanie ostrożności na drogach. Policjanci prowadzą także działania dotyczące przestrzegania przepisów dotyczących jazdy z dozwoloną prędkością.