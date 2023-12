Do jakiego przedszkola w Szamotułach zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Szamotułach?

Jak wygląda rekrutacja i gdzie możesz znaleźć informacje o tym?

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Szamotułach?

Nauka w przedszkolu pozostaje wielce ważna dla rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.