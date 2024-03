Mam Talent w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach. Śpiew, taniec, gra na instrumentach i nie tylko [ZDJĘCIA CZĘŚĆ I]

Od tańca po śpiew i grę na instrumentach

Tak prezentują się wyniki Mam Talent w Szkole Podstawowej nr 3!

"Wszyscy jesteście zwycięzcami"

Wszyscy jesteście zwycięzcami z tego względu, że jesteście tutaj. Dziękujemy, że wyszliście na scenę. Kto wie, może właśnie to wam się spodoba? - takie słowa pokierowano do uczestników konkursu.

Konkurs był nie tylko okazją do zaprezentowania umiejętności, ale także promowania talentu i budowania pewności siebie na scenie. Dla dzieci, którym udział w konkursie sprawił radość i frajdę, może być to początek wspaniałej kariery, pełnej kolejnych występów i sukcesów. Najważniejsze jednak jest to, by na ich twarzach pozostał taki sam szeroki uśmiech, jak podczas Mam Talent w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach.