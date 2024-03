X Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Baśniogród” we Wronkach! Zobacz zdjęcia z tego kolorowego wydarzenia

X Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Baśniogród”

Organizatorami wydarzenia, jak co roku, była Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi we współpracy z Wronieckim Ośrodkiem Kultury. Patronat nad przeglądem objął burmistrz Wronek.

Przegląd tradycyjnie otworzyła Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi Anna Sarbak wraz z Robertem Dorną. Kolejnym punktem był doskonale wszystkim znany i lubiany moment – wspólne odśpiewanie hymnu przeglądu „Witajcie w naszej bajce”. Następnie wszystkich zgromadzonych w sali Kinoteatru „Gwiazda” oczarowały dziewczęta z grupy tanecznej z nowowiejskiej szkoły - przekazuje Gmina Wronki.

Wśród uczestników znalazły się grupy teatralne z różnych placówek - Przedszkola „Złota Rybka” w Nowej Wsi, Prywatnego Przyzakładowego Przedszkola „Amica Kids” we Wronkach, Przedszkola nr 2 „Wronczusie” we Wronkach, Prywatnego Przedszkola „Mali Odkrywcy” we Wronkach, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie, Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach, Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach.