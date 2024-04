Zespół Szkół nr 1 we Wronkach świętował Dzień Patrona! Natalia Nowotna

W piątek, 5 kwietnia 2024 roku, Zespół Szkół nr 1 we Wronkach, który od roku 2000 nosi imię Powstańców Wielkopolskich, uroczyście obchodził Dzień Patrona, który stanowił wyjątkową okazję do oddania hołdu bohaterom z przeszłości oraz do uczczenia dziedzictwa historycznego naszego regionu.