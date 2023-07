Duża koreańska inwestycja rozpoczyna się w  Bytyniu

– Nasze wysiłki na rzecz przyciągania inwestycji przynoszą wymierne efekty. Powstająca w Bytyniu koreańska fabryka to dowód na to, że Polska jest atrakcyjnym terenem dla zagranicznych inwestorów i nowoczesnego przemysłu. Nasz region oferuje nie tylko dobrą infrastrukturę, ale i wykształcone kadry, przy jednoczesnym wsparciu pomocy publicznej i władz samorządowych – przekonuje wiceminister Grzegorz Piechowiak. – To już kolejna w powiecie szamotulskim inwestycja strefowa, która zostanie rozliczona w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – podkreślił.