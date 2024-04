Pomogły w zatrzymaniu złodzieja klocków, wartych ponad 1200 złotych! Trafił za kratki

Po krótkich poszukiwaniach mundurowi zatrzymali 42-letniego mieszkańca Poznania, który kręcił się już przy kolejnym sklepie. Zatrzymany mężczyzna był też osobą poszukiwaną do odbycia kary aresztu w wymiarze 1 roku. Usłyszał już zarzut kradzieży za co mu grozi kolejne 5 lat do odsiadki - przekazuje policjantka.