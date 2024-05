Prowadziła fałszywe zbiórki pieniędzy, nie uniknie kary. Jak uchronić się przed oszustami?

Ani jedna złotówka nie trafiła na leczenie psa z nowotworem czy kotki po wypadku

Sprawa dotycząca fikcyjnych zbiórek pieniędzy była prowadzona przez policjantów z Komisariatu Policji we Wronkach.

W 2023 roku policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że ktoś założył zbiórkę pieniędzy na psa, który chorował na nowotwór. Zebrane pieniądze miały zostać przeznaczone na leczenie „czworonożnej przyjaciółki” osoby, która zorganizowała zbiórkę. Okazało się jednak, iż portal, na którym można założyć zbiórkę uzyskał informację, że zrzutka jest fałszywa. Przedstawiciel portalu złożył więc zawiadomienie, iż mogło dojść do przestępstwa - informuje st.asp. Sandra Chuda.

Chcieli pomóc - zostali oszukani

W trakcie śledztwa okazało się, że ta sama osoba prawdopodobnie organizowała także inne fałszywe zbiórki na leczenie zwierząt. Wiele osób, wzruszonych apelami o pomoc, wpłacało pieniądze, nie mając świadomości, że trafiają do oszustki.

Mieszkanka Wronek usłyszała ponad dwadzieścia zarzutów

36-letnia mieszkanka Wronek, podejrzana o te przestępstwa, została zatrzymana i usłyszała ponad dwadzieścia zarzutów. Działania policji, oparte na analizach materiałów oraz przesłuchaniach świadków, doprowadziły do przedstawienia podejrzanej zarzutów za jej działania.

Kobieta przyznała się do zarzucanych czynów i zobowiązała się do zwrotu pieniędzy pokrzywdzonym. Teraz będzie musiała stawić się przed sądem, gdzie odpowie za swoje działania. Grozi jej nawet do 8 lat pozbawienia wolności.