Za nami pierwsza sesja nowej Rady Miasta i Gminy Wronki [ZDJĘCIA]

Od serca chcę pogratulować i życzyć powodzenia w pięcioletniej kadencji. Wbrew pozorom, dziś może nie wydaje się to dużo, ale zlecą jak z bicza strzelił. Z pełną odpowiedzialnością chciałbym również powiedzieć, że finanse gminy są w bardzo dobrej kondycji, co z pewnością pozwoli zrealizować wszystkie zamierzenia, których pan burmistrz i wspierający go radni dokonają, czego też oczywiście z całego serca życzę - mówił Mirosław Wieczór, burmistrz poprzedniej kadencji.