Czujny dzielnicowy Eryk Bamber zatrzymał złodzieja będąc poza służbą. "Natychmiast ruszyłem do akcji"

Moment zatrzymania podejrzanego opisuje jako nagły impuls do działania.

W dniu ujęcia jechałem już do swojej jednostki w której pełnię służbę. Nagle zauważyłem mężczyznę który był podobny do osoby poszukiwanej, natychmiast podjąłem szereg czynności aby upewnić się, że widziany przeze mnie mężczyzna to osoba poszukiwana. Gdy już się upewniłem, za pośrednictwem dyżurnego wezwałem na miejsce patrol Policji a sam przedstawiłem się poszukiwanemu okazując legitymację służbową i oświadczyłem, że jest osobą poszukiwaną a za chwile zjawi się patrol i w dniu dzisiejszym zostanie zatrzymany a następnie doprowadzony do Aresztu Śledczego bądź Zakładu Karnego - wspomina sierżant Eryk Bamber.