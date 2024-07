Dzień Psa - 1 lipca. Oto zdjęcia psiaków, które mieszkają w powiecie szamotulskim! [GALERIA]

Kiedy w Polsce obchodzimy Dzień Psa?

W Polsce Dzień Psa obchodzony jest 1 lipca. Data ta została wybrana przez redakcję czasopisma "Przyjaciel Pies" w 2007 roku, ze względu na to, że okres letni, wiążący się z początkiem wakacji, wciąż bywa trudny dla wielu zwierząt.

Latem wiele psów trafia do schronisk z powodu porzucenia, a niektóre z nich są pozostawiane same w lasach, miastach czy na odludziu. Według Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w lipcu porzucanych jest o 30% więcej psów niż w innych miesiącach.

To właśnie również z tego powodu Dzień Psa w Polsce świętujemy 1 lipca. Celem tego święta jest edukacja na temat właściwej opieki nad psami oraz promocja ich adopcji. To doskonała okazja, by docenić rolę psa w życiu człowieka - ich lojalność i korzystny wpływa na samopoczucie.