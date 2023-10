Groźne zderzenie w Słopanowie. Jedno z auto dachowało Red.

Jedna osoba trafiła do szpitala, druga została opatrzona na miejscu zdarzenia – to finał zdarzenia drogowego, do którego doszło 29 września na terenie gminy Obrzycko. Po godzinie 12.30 doszło do zderzania samochodów osobowych w miejscowości Słopanowo.