Prasówka z całego tygodnia 5.05.2024 w Szamotułach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Tłumy ludzi z całego regionu ściągają do Piły na Air Moto Show. To druga edycja największej tego typu imprezy w Polsce, która łączy fanów motoryzacji, lotnictwa i muzyki elektronicznej!

Majówka 2024 trwa! Wszyscy wiemy, że to ulubiony długi weekend wszystkich Polaków. Wielkie grillowanie, zwiedzanie i... odsypianie - to wszystko już się dzieje. Sprawdziliśmy, jak wygląda majówka okiem internautów. Oto najlepsze memy i demotywatory na te wyjątkowe dni. Zobacz - uśmiejesz się do łez!

W sobotę, na trasie Szamotuły - Oborniki doszło do wypadku drogowego, w którym uczestniczył samochód osobowy oraz motocykl. Jedna osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Już w tym roku weszła nowa dyrektywa Unii Europejskiej, która stanowi o plastikowych nakrętkach do butelek. Zgodnie z tą dyrektywą - Single Use Plastics (SUP) - wszystkie nakrętki będą musiały być fabrycznie przymocowane do butelek. Konsumenci, na tę chwilę, przypatrują się temu rozwiązaniu - pojawiają się głosy tak negatywne, jak i pozytywne. O co dokładnie chodzi?